Vous adorez cuisiner, mais préférez passer votre tour lorsqu’il est question de couper des oignons ? Rien de plus normal… Car aussi délicieux qu’ils puissent être, les oignons ont une fâcheuse tendance à nous faire pleurer. Comment expliquer ce phénomène ? Et surtout, comment l’éviter ? On fait le point.

Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...