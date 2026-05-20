Secours porté aux migrants : les ONG entravées par les autorités italiennes

Politique - 20/05/2026

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« Migrants en Méditerranée, la mécanique du silence » (3/4). Depuis l’entrée en fonctions de la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, en 2022, les organisations de secours aux migrants ont de plus en plus de difficultés à intervenir. En Italie, un arsenal juridique les contraint. Près des côtes africaines, l’un de leurs équipages a essuyé les tirs de gardes-côtes libyens en août 2025.

Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...

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