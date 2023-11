Souvent associée à la douleur et à d’autres risques santé, la sodomie n’est pourtant pas plus dangereuse que d’autres pratiques sexuelles. Quelles infections sont sexuellement transmissibles lors d’un rapport anal ? Quelles contre-indications à la pénétration anale ? Le point avec le Dr Axel Egal, médecin en hépato-gastroentérologie et en proctologie chirurgicale.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/desir-et-...