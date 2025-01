Soupçons de financement libyen : le procès de Nicolas Sarkozy et de ses proches s’ouvre à Paris

L’ancien président de la République est jugé, à partir de lundi et jusqu’en avril. Il est accusé d’avoir noué un « pacte de corruption » avec Mouammar Kadhafi en vue de financer sa campagne présidentielle de 2007. Parmi les 12 autres prévenus de cette affaire à tiroirs, trois anciens ministres, Brice Hortefeux, Claude Guéant et Eric Woerth, un ex-dignitaire libyen et les intermédiaires Ziad Takieddine et Alexandre Djouhri.Source : https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/01/06/...