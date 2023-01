Helen Coffey, qui travaille pour "The Independent", a pris cette bonne résolution en janvier 2020 et l’a maintenue depuis. Elle raconte ses voyages en train, bus et ferry dans un livre, "Zéro altitude" et insiste sur le fait qu’arrêter l’avion a changé sa vision du tourisme.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-etoile-...