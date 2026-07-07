TEMOIGNAGES. "Tout le monde est touché" : à El Obeid dans le sud du Soudan, l'ONU craint "l'escalade des violences"

Politique - 07/07/2026

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Economie - 12/06/2026

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International - 07/07/2026

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La grande ville du sud du pays est assiégée par les paramilitaires qui combattent les forces gouvernementales.

Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/soudan/tem...

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