La pleine lune est un phénomène qui intrigue autant qu’il fascine ou qu’il inquiète, parfois. L’une des croyances les plus répandues soutient qu’elle altère la qualité de notre sommeil. Qu’en est-il vraiment ? On fait le point avec la Dre Justine Frija-Masson, pneumologue spécialiste du sommeil et membre de la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil (SFMRS).

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/bien-dormir/vra...