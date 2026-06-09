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Politique - 09/06/2026
Mort de Lyhanna: Aurore Bergé souhaite que "la peine puisse aller jusqu'à la réclusion à perpétuité" pour les auteurs de plusieurs viols sur mineur
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Affaire Lyhanna: Gérald Darmanin veut étendre la peine de perpétuité réelle aux pédocriminels
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