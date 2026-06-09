Politique - 09/06/2026

Mort de Lyhanna: Aurore Bergé souhaite que "la peine puisse aller jusqu'à la réclusion à perpétuité" pour les auteurs de plusieurs viols sur mineur

Invitée sur le plateau de BFMTV ce mardi, la ministre déléguée chargée de l'Égalité femmes-hommes, Aurore Bergé, a dit vouloir rendre possible la réclusion à perpétuité pour les auteurs de plusieurs...

Bruno Retailleau estime "qu'il faut incarcérer plus et beaucoup plus tôt" après l'affaire Lyhanna

Emmanuel Macron adresse un message de solidarité à la famille de la petite Lyhanna

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

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International - 09/06/2026

La police marocaine a arrêté 11 personnes recherchées pour narcotrafic et blanchiment en France, en Belgique et aux Pays-Bas

Dix des personnes interpellées font l'objet de notices rouges d'Interpol, avec des "mandats d'arrêt nationaux et internationaux". Source : https://www.franceinfo.fr/societe/drogue/la-police...

"Je pense qu'ils ont un problème avec mon pays" : élu meilleur arbitre africain, Omar Abdulkadir Artan privé de Mondial et refoulé du sol américain

Roman Abramovitch, l'oligarque russe adoubé par Zelensky pour amadouer Poutine

Affaire Lyhanna: Gérald Darmanin veut étendre la peine de perpétuité réelle aux pédocriminels




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