Crise agricole: "Il y a un sentiment de désespoir, d'abandon", observe Robert Ménard, maire (DVD) de Béziers



Le gouvernement a reçu les syndicats agricoles ce vendredi matin pour tenter de déminer les colères des agriculteurs. Celles-ci s'agglomèrent contre la gestion sanitaire de la dermatose bovine, l'accord commercial avec le Mercosur ou la baisse du budget européen de l'agriculture. Le ministre de l'Intérieur s'exprime sur les blocages en cours. Il annonce que "93 actions qui réunissent un peu moins de 4.000 personnes" sont en cours. 

https://www.bfmtv.com/politique/video-crise-agrico...

Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Politique


Dans la même rubrique :

"Valises sous les yeux", députés "lessivés": l'Assemblée nationale sort épuisée du marathon budgétaire

SIGNÉ BFM - Parler politique à Noël n'est pas toujours une bonne idée

Colère des agriculteurs: "Cette crise a été gérée avec une extrême brutalité", déclare Thierry Mariani, député européen RN

Épidémie de grippe: Stéphanie Rist, ministre de la Santé, fait le point sur la situation en France

Bruno Retailleau appelle Sébastien Lecornu à utiliser le 49.3 pour octroyer un budget "responsable au pays"

La justice égyptienne autorise le célèbre militant Alaa Abd El-Fattah à voyager à l’étranger

« Le Rwanda considère l’est de la RDC comme une région qu’il doit contrôler »

La Coupe d’Afrique des nations aura lieu tous les quatre ans à partir de 2028

Sous la pression des Etats-Unis, le gouvernement israélien signe un accord gazier avec l’Egypte

Christophe Gleizes : le monde du football se mobilise pour la libération du journaliste détenu en Algérie

Municipales à Grenoble: Laurence Ruffin à la conquête de sa "ville de coeur"

Colère des agriculteurs: "Sébastien Lecornu n'a pas apporté de solution, d'engagement politique impactant", déplore Stéphane Galais, porte-parole national de la Confédération paysanne

Colère des agriculteurs: les syndicats agricoles ont reçu le courrier du Premier ministre Sébastien Lecornu

"Il faut reprendre le contrôle de ce machin européen qui est en roue libre", estime Jean-Philippe Tanguy à propos de l'Union européenne

« Les Etats voisins du Soudan tentent de tirer profit au maximum de sa désintégration »

La Coupe du monde 2026 s’éloigne pour les supporteurs du Sénégal et de la Côte d’Ivoire

CAN 2025 au Maroc : une compétition sous surveillance après les revendications de la génération Z

CAN 2025 : une affaire de primes perturbe la sélection des Comores avant le match d’ouverture

« La revendication politique portée par le MAK reste ultra-minoritaire en Kabylie »

Commission d’enquête: pour Xavier Bertrand (LR), “on cherche à museler l’audiovisuel public”

Élection présidentielle 2027: “Je me bats inlassablement contre le RN”, martèle Xavier Bertrand (LR)

"Marseille doit continuer à être debout face à la guerre de la drogue", déclare Amine Kessaci

Xavier Bertrand (LR) demande à ce qu'un protocole soit "expertisé" pour mettre fin à l'abattage systématique

Report de l’accord UE-Mercosur: “Les agriculteurs ont eu raison de se mobiliser”, souligne Xavier Bertrand (LR)

Au Burkina Faso, un avion nigérian et son équipage relâchés après avoir été retenus pendant dix jours

Mali : une alliance d’opposants en exil réclame le départ de la junte

Au Soudan, deux morts et des coupures de courant dans plusieurs villes à la suite d’une vaste attaque de drones

En Ethiopie, le birr, la monnaie nationale, subit une chute historique

Soudan : plus de 1 000 civils tués dans une attaque des paramilitaires contre un camp de réfugiés en avril, selon l’ONU

Lutte contre le narcotrafic: l'Assemblée nationale approuve la déclaration de l'exécutif lors d'un vote symbolique

1 2 3 4 5 » ... 395
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance
FRANCENERGIES
https://francenergies.fr
Christophe CHARPILIENNE
https://x.com/c_charpilienne

Maroc

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17
La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information...

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

L'AFD ET LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC) AU MAROC L'AFD ET LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC) AU MAROC

L’écoresponsabilité, une priorité pour le développement du réseau routier marocain L’écoresponsabilité, une priorité pour le développement du réseau routier marocain

Sénégal

SENEGAL-ETATSUNIS-COOPERATION / Financement de la santé : le Sénégal va signer une lettre d’exécution avec l’USAID, mardi

SENEGAL-ETATSUNIS-COOPERATION / Financement de la santé : le Sénégal va signer une lettre d’exécution avec l’USAID, mardi
Dakar, 22 mai (APS) – Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, et Paloma...

Saint-Louis-renforcement de la résilience et promotion des systèmes alimentaires durables : l’Isra, le Pnud et l’Adepme s’allient pour un partenariat fructueux

Célébration de la Quinzaine de l’Europe : L’Ue et le Sénégal veulent un partenariat renforcé

Sédhiou-accompagnement des initiatives d’autosuffisance en riz : le Projet de développement de la chaîne de valeurs du riz s’active pour 10.000 t/an

Côte d'Ivoire

En Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo demande « pardon » aux victimes de crises politiques

En Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo demande « pardon » aux victimes de crises politiques
Lors d’un meeting à Bouaké, l’ancienne première dame a également demandé le retour de Guillaume...

Culture - À Abidjan, Booba électrise le 15e Femua

Renforcement de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée : La Grèce finance une formation à Abidjan

Côte d’Ivoire: le président Ouattara prévoit une croissance du PIB de 7,2% en 2023