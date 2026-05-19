Crise du carburant: "On ne peut pas dire qu'on ne fait rien", affirme Sabrina Roubache, ministre déléguée



Sabrina Roubache, ministre déléguée, était invitée de BFM Story ce 19 mai. 



Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-crise-du-car...

Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Politique


Dans la même rubrique :

Au Soudan, une attaque de drone sur un marché fait 28 morts

Au Nigeria, 175 membres de l’Etat islamique tués dans les frappes aériennes conjointes avec les Etats-Unis

Le gouvernement français se dit "très attentif" à l'épidemie d'Ebola et indique des "premières mesures de précaution" pour Mayotte

Financement du terrorisme: Emmanuel Macron appelle à réguler les cryptomonnaies pour éviter un nouveau "Far West"

Avec la Libye et la Tunisie, une collaboration italienne et européenne sans état d’âme pour bloquer le flux des migrants

Virus Ebola en RDC : « La décision des Occidentaux de réduire leur aide a contribué à l’affaiblissement de la chaîne de surveillance sanitaire »

Banque de France : le PS votera contre la nomination d'Emmanuel Moulin

Solidarité internationale : « Le “partenariat mutuellement bénéfique” défendu par les pays du G7 peut vite se transformer en chantage à l’aide »

Carburants: les professions concernées par les aides annoncées ce jeudi par le gouvernement

Virus Ebola : les Etats-Unis vont soumettre les voyageurs aériens en provenance des zones touchées à un dépistage à la frontière

VIDEO Ebola : une « urgence de santé internationale » déclarée en RDC

La RDC face à une nouvelle épidémie d’Ebola : « L’alerte a été donnée trop tard, et la situation évolue très rapidement »

Gérald Darmanin, en visite en Algérie, dit avoir évoqué avec le président Abdelmadjid Tebboune « le travail que nous devons continuer à faire pour renouer la confiance » entre les deux pays

En déplacement en Algérie, Gérald Darmanin évoque le travail à faire "pour renouer la confiance" entre les deux pays

Dans le sud du Nigeria, 46 personnes enlevées, principalement des enfants, lors de l’attaque d’écoles

"Il aurait tort de s'en priver": pourquoi François Bayrou manœuvre en vue de la présidentielle

Municipales: un Français sur six déclare avoir consulté l'IA pour arrêter son choix sur un candidat

"Ils auraient dû se taire": le maire de Cannes David Lisnard étrille les professionnels du cinéma signataires de la tribune anti-Bolloré

Au Mali, dix civils tués dans des frappes de l’armée

"C’est un non-sujet": Bally Bagayoko, maire de Saint-Denis, déplore les polémiques sur son souhait de ne pas accrocher le portrait d'Emmanuel Macron

Bally Bagayoko (LFI) s’exprime sur les moyens et l'armement de la police en France

“C’est un non-sujet en réalité”: Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis, s’explique sur le portrait décroché d'Emmanuel Macron

Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis, veut “renforcer la police de proximité”

Police nationale: “Nous avons un taux de suicide qui ne cesse d’augmenter dans ce corps de métier”, alerte Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis

Gérald Darmanin se rend en Algérie pour relancer la « coopération sécuritaire » après presque deux ans de crise diplomatique

Ebola : un premier cas confirmé à Goma, en RDC, où l’OMS a déclaré une « urgence de santé internationale »

Présidentielle: 500 élus locaux appellent Gabriel Attal à se présenter en 2027

« En voyant cette mer, on avait crié : “Paradis !” » Avec la guerre en Iran, les Chagossiens voient s’évanouir le rêve d’un retour sur leurs îles

Le ministre de l’intérieur algérien, Saïd Sayoud, sera en visite en France « dans quelques jours », annonce Laurent Nuñez, qui salue « un signal très positif »

Marylise Léon appelle à rouvrir "les négociations salariales" dans les entreprises pour "prendre en compte l'inflation"

1 2 3 4 5 » ... 441
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance
La boutique Francenergies
https://laboutiquefrancenergies.fr/