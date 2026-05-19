Sabrina Roubache, ministre déléguée, était invitée de BFM Story ce 19 mai.
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Politique - 19/05/2026
Carburants: les professions concernées par les aides annoncées ce jeudi par le gouvernement
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Crise du carburant: "On ne peut pas dire qu'on ne fait rien", affirme Sabrina Roubache, ministre déléguée
Sabrina Roubache, ministre déléguée, était invitée de BFM Story ce 19 mai.
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Politique
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