L’ancien bâtonnier a été condamné pour « faux commis par un agent public » ainsi que « détention et usage de faux ».
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/22/...
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Politique - 21/05/2026
Carburants: “Il est urgent de planifier la société de l’après pétrole”, estime Aurélie Trouvé, députée “La France insoumise”
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En Tunisie, dix ans de prison contre Chawki Tabib, l’ex-président d’une instance anticorruption
L’ancien bâtonnier a été condamné pour « faux commis par un agent public » ainsi que « détention et usage de faux ».
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/22/...
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Politique
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