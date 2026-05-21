Politique - 21/05/2026

Carburants: “Il est urgent de planifier la société de l’après pétrole”, estime Aurélie Trouvé, députée “La France insoumise”

Aurélie Trouvé, députée “La France insoumise”, était invitée sur le plateau de BFMTV, ce jeudi 21 mai. Elle s'est notamment exprimée sur la question des aides du gouvernement sur la hausse des prix...

Aides sur le carburant: Philippe Balard, porte-parole du “Rassemblement National”, qualifie de “mesurettes” les annonces du gouvernement

25 ans de la loi Taubira: le discours d'Emmanuel Macron en intégralité

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17
La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 22/05/2026

Finale de la Coupe de France : la mère et le beau-père de Christophe Gleizes, journaliste français détenu en Algérie, donnent le coup d'envoi de Lens-Nice

Reporters sans frontières (RSF) et la Fédération française de football (FFF) avaient annoncé jeudi que cette finale se jouerait "aux couleurs de Christophe Gleizes", avec "plusieurs actions de...

Le Premier ministre sénégalais rejette la demande de moratoire sur la loi durcissant les peines contre les relations homosexuelles

TEMOIGNAGE. "Un isolement profond" : une infirmière française contaminée lors de l'épidémie d'Ebola en 2014 raconte son combat contre le virus

En Tunisie, dix ans de prison contre Chawki Tabib, l’ex-président d’une instance anticorruption



L’ancien bâtonnier a été condamné pour « faux commis par un agent public » ainsi que « détention et usage de faux ».

Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/22/...

Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Politique


Dans la même rubrique :

Le Bénin réclame l’extradition de Kemi Seba, maintenu en détention en Afrique du Sud

Ebola en RDC : pourquoi cette épidémie est-elle si inquiétante ?

En images | Hôpital vandalisé, convoi funéraire sous escorte militaire... Ebola se propage en RDC, où l’épidémie suscite colère et désarroi parmi les proches des victimes

Présidentielle 2027: Gabriel Attal annonce officiellement sa candidature

"Je ne suis pas du tout en tort": Charles Alloncle, accusé de travailler avec sa compagne à l'Assemblée, se défend

« L’incarnation même de la terreur » : devant la CPI, l’étalage glaçant des crimes du responsable d’une prison libyenne

L'Élysée perquisitionné dans le cadre d'une information judiciaire portant sur l'organisation de cérémonies de panthéonisation

Emmanuel Macron soutient l’abrogation du “Code noir” et évoque la question des “réparations”

Carburants: “Il est urgent de planifier la société de l’après pétrole”, estime Aurélie Trouvé, députée “La France insoumise”

Aides sur le carburant: Philippe Balard, porte-parole du “Rassemblement National”, qualifie de “mesurettes” les annonces du gouvernement

25 ans de la loi Taubira: le discours d'Emmanuel Macron en intégralité

Emmanuel Macron soutient l’abrogation du Code noir et évoque sa réflexion, « inachevée », sur d’éventuelles réparations

Effondrement d’un immeuble à Fès, au Maroc : au moins neuf morts et plusieurs blessés, une enquête ouverte

25 ans de la loi Taubira: "Cette loi ne vient pas de nulle part", déclare Christiane Taubira

Christiane Taubira espère que l'abrogation du Code Noir ne sera pas que "symbolique"

De la Libye à l’Europe, la logistique déshumanisante des migrants : « Tenir un centre de détention, c’est comme contrôler un puits de pétrole »

Saad Lamjarred, chanteur marocain, fait appel de sa condamnation pour viol

Mali : comment Assimi Goïta a-t-il sécurisé son pouvoir ?

Guerre au Moyen-Orient: Jean-Yves Le Drian estime que l'on a "quitté le surplace"

Secours porté aux migrants : les ONG entravées par les autorités italiennes

"Le planqué du ministère de l'Intérieur": la colère d'Estelle Youssouffa (LIOT) sur le risque de propagation d'Ebola à Mayotte

Guerre au Moyen-Orient: "L'augmentation des prix des carburants est un coup de massue", assure Nathalie Arthaud

Vingt-cinq ans de la loi Taubira : « Le passé esclavagiste reste insuffisamment intégré dans les récits nationaux », estime Ibrahima Thioub, historien sénégalais

"Une question urgente": Jean-Luc Mélenchon fait de la lutte contre la concentration des médias une "priorité" s'il est élu à la présidentielle 2027

Ingérence numérique étrangère visant LFI lors des municipales: Laurent Nuñez annonce qu'"une action judiciaire est engagée"

Ebola : l’OMS juge le risque « élevé » en Afrique centrale, mais « faible » à l’échelle mondiale

Guerre au Moyen-Orient: le coût du conflit pour la France dépasse le montant initialement prévu

L’affaire Team Musul : ces jeunes Français qui voulaient rejoindre l’organisation Etat islamique au Mozambique

La Sierra Leone accueille à son tour des migrants expulsés des Etats-Unis

Au Soudan, une attaque de drone sur un marché fait 28 morts

1 2 3 4 5 » ... 442
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance
La boutique Francenergies
https://laboutiquefrancenergies.fr/