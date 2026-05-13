États-Unis: accusée d'être espionne pour la Chine, une maire américaine démissionne

Politique - 13/05/2026

Emmanuel Macron et Abiy Ahmed, une relation privilégiée malgré la guerre et les massacres au Tigré

Pour la dernière étape de sa tournée africaine, Emmanuel Macron a fait le choix de l’Ethiopie. L’occasion d’afficher une nouvelle fois son soutien à son premier ministre, Abiy Ahmed, dont l’action...

Mbappé/Bardella: "Le sport doit être un vecteur de valeurs qui rassemblent", estime Thomas Ménagé, député RN

Mbappé/Bardella: "Je suis très fier d'avoir ce capitaine de l'équipe de France", assure François Piquemal, député LFI

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 13/05/2026

"Ce sommet a été un succès", commente Jean-Yves Le Drian à propos d'Africa Forward, co-organisé par la France et le Kenya

Jean-Yves Le Drian revient également sur l'interruption du président Macron lors d'un discours, demandant à la salle de faire silence lors de l'intervention des participants. Source :...

Emmanuel Macron regrette qu'au Mali, l'intervention de la France en 2013 a été "reconnue par de l'ingratitude"

Au Sénégal, la traque des homosexuels s’intensifie

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