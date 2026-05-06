Politique - 06/05/2026

"Le chant du cygne ou le sursaut": devancés par Jean-Luc Mélenchon, les partisans d'une primaire à gauche ne s'avouent pas vaincus

Face à l'officialisation de la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2027, les promoteurs de l'initiative "Front populaire 2027" ont martelé ce mardi la nécessité d'une primaire...

Présidentielle 2027: "Depuis 2022, il [Jean-Luc Mélenchon] a décidé qu'il voulait être candidat", soutient Clémentine Autain

"Plus jamais PS": la réponse d'Olivier Faure à un militant lors d'un meeting

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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International - 06/05/2026

Hantavirus sur un navire de croisière : un Français parmi les cas contact et des mesures de sécurité insuffisantes selon des passagers

Trois personnes ont été évacuées dans la matinée, mercredi 6 mai, du bateau de croisière frappé par une présumée épidémie d'hantavirus. Un Français ferait partie des cas contact. Il aurait emprunté...

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Hantavirus à bord d'un navire de croisière : "Il y a un virus qui a démontré une transmission possible d'un individu à l'autre", explique Loïc Epelboin, infectiologue



Les trois cas suspects à bord du bateau de croisière où une épidémie d'hantavirus est suspectée ont pu être débarqués dans la matinée, ce mercredi 6 mai, au Cap-Vert, pour être transférés aux Pays-Bas. Une annonce du directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), que commente Loïc Epelboin, infectiologue au CHU de Guyane sur le site de Cayenne, dans le "11h/13h".

Source : https://www.franceinfo.fr/sante/hantavirus-a-bord-...

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