Marine Le Pen est en déambulation à la foire de Sens ce samedi 2 mai. Elle évoque la hausse des prix des carburants.
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Politique - 02/05/2026
TotalEnergies: dans La Tribune Dimanche, le Premier ministre Sébastien Lecornu souhaite "un plafonnement généreux"
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"La seule solution est là": Marine Le Pen réclame à nouveau la baisse des taxes sur le carburant
Marine Le Pen est en déambulation à la foire de Sens ce samedi 2 mai. Elle évoque la hausse des prix des carburants.
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