"La seule solution est là": Marine Le Pen réclame à nouveau la baisse des taxes sur le carburant



Marine Le Pen est en déambulation à la foire de Sens ce samedi 2 mai. Elle évoque la hausse des prix des carburants.



Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-la-seule-sol...

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Politique


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