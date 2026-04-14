Au deuxième jour de sa visite, le souverain pontife a encore une fois plaidé en faveur du dialogue interreligieux.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/14/...
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Politique - 14/04/2026
Le pape Léon XIV, sur les traces de saint Augustin, en Algérie, adresse un difficile message de paix
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Le pape Léon XIV, sur les traces de saint Augustin, en Algérie, adresse un difficile message de paix
Au deuxième jour de sa visite, le souverain pontife a encore une fois plaidé en faveur du dialogue interreligieux.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/14/...
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