Le pape Léon XIV, sur les traces de saint Augustin, en Algérie, adresse un difficile message de paix

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Au deuxième jour de sa visite, le souverain pontife a encore une fois plaidé en faveur du dialogue interreligieux.

Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/14/...

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