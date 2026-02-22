Mort de Quentin Deranque: Jean-Luc Mélenchon, chef de file de "La France insoumise" estime qu'il s'agit d'une "bataille de rue" qui aurait mal tourné

Une marche s'est tenue aujourd'hui à Lyon pour rendre hommage à Quentin Deranque, le militant nationaliste mortellement roué de coups. Da ns le cadre de l'enquête pour homicide, sept hommes, dont deux collaborateurs du député LFI Raphaël Arnault, ont été mis en examen. Dans une interviwe accordée à La Tribune Dimanche, Jean-Luc Mélenchon, chef de file de "La France insoumise", qualifie les événements récents comme une "bataille de rue" qui aurait mal tourné.https://www.bfmtv.com/politique/video-mort-de-quen...