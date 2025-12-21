Sydney: le héros qui a désarmé l'un des tireurs reçoit un chèque de plus d'1,4 million d'euros




Épidémie de grippe: Stéphanie Rist, ministre de la Santé, fait le point sur la situation en France

Affaire Epstein: 3.965 fichiers déclassifiés par l'administration Trump

Colère agricole: des centaines de moutons lâchés sur le parking d'un supermarché à Aubagne

Des frappes américaines "de représailles" contre l'État islamique en Syrie

🟡Suivez BFM2 en direct

Crise agricole: au cœur des colères dans les exploitations

Une compétition comparée aux Hunger Games: Donald Trump lance les "Patriot Games"

"La balle est dans le camp" de l'Ukraine et de ses soutiens pour négocier la fin de la guerre

Crise agricole: retour sur cette journée de mobilisation

Un agriculteur de la Coordination rurale brûle un drapeau de l'Union européenne

Mort d'Émile: l'expertise de la boîte crânienne révèle une lésion liée à un coup volontaire

Les élus démocrates publient de nouvelles photos de Jeffrey Epstein à la veille d’un jour crucial

Rachida Dati, SUV...L'interview en intégralité d’Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris

Colère agricole: le récit de la journée de manifestations devant le Parlement européen

LE FORUM BFM - La colère des agriculteurs: en direct du blocage de l'A64

🟡Suivez BFM2 en direct

Poutine qualifie les dirigeants européens de "jeunes porcs" qui cherchent à "se venger" de la Russie

Une enquête ouverte après un grave accident sur l’A63 en marge de la mobilisation agricole

Faux coup d'État en France: une vidéo générée par IA devient virale et fait 14 millions de vues

🟡 Suivez en direct BFM2

Un chef d’État africain s’inquiète d’un coup d’État en France et appelle Emmanuel Macron

61 millions d’euros: Kylian Mbappe “satisfait” de la condamnation du PSG

Dermatose bovine: la prise de parole en intégralité d'Annie Genevard, ministre de l'Agriculture

Ferry "Fantastic": un logiciel espion retrouvé sur un navire en escale à Sète

🟡Suivez BFM2 en direct

Municipales à Marseille: le débat en intégralité entre Sébastien Delogu (LFI) et Franck Allisio (RN)

Explosion mortelle à Trévoux: le point en intégralité de la préfète de l'Ain

Explosion dans l'Ain: au moins six victimes "dont deux enfants décédés"

Les habitants de New York se ruent à Central Park pour profiter des premières chutes de neige

Mondial 2026: les supporters en colère face aux prix exorbitants des billets

Maroc

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information...

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

L'AFD ET LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC) AU MAROC L'AFD ET LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (OSC) AU MAROC

L’écoresponsabilité, une priorité pour le développement du réseau routier marocain L’écoresponsabilité, une priorité pour le développement du réseau routier marocain

Sénégal

SENEGAL-ETATSUNIS-COOPERATION / Financement de la santé : le Sénégal va signer une lettre d’exécution avec l’USAID, mardi

Dakar, 22 mai (APS) – Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, et Paloma...

Saint-Louis-renforcement de la résilience et promotion des systèmes alimentaires durables : l’Isra, le Pnud et l’Adepme s’allient pour un partenariat fructueux

Célébration de la Quinzaine de l’Europe : L’Ue et le Sénégal veulent un partenariat renforcé

Sédhiou-accompagnement des initiatives d’autosuffisance en riz : le Projet de développement de la chaîne de valeurs du riz s’active pour 10.000 t/an

Côte d'Ivoire

En Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo demande « pardon » aux victimes de crises politiques

Lors d’un meeting à Bouaké, l’ancienne première dame a également demandé le retour de Guillaume...

Culture - À Abidjan, Booba électrise le 15e Femua

Renforcement de la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée : La Grèce finance une formation à Abidjan

Côte d’Ivoire: le président Ouattara prévoit une croissance du PIB de 7,2% en 2023