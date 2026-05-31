Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, était l'invité de BFM Politique sur BFTMTV.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-appel-d-offr...
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Politique - 31/05/2026
Emmanuel Macron estime que "rien ne justifie l'escalade majeure en cours au Sud Liban"
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Appel d'offres d'Israël pour construire de nouvelles colonies en Cisjordanie: "C'est extrêmement préoccupant", réagit Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères
Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, était l'invité de BFM Politique sur BFTMTV.
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Politique
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