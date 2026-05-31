Guerre au Moyen-Orient: les déclarations de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères

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Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, était l'invité de BFM Politique sur BFTMTV.



Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-guerre-au-mo...

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