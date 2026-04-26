Politique - 26/04/2026

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À un an presque jour pour jour de l'élection présidentielle, les figures politiques sont dans les starting-blocks. Pas moins d'une vingtaine de candidats sont sur les rangs, parfois de façon très...

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Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

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International - 25/04/2026

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Astuce pour incorporer les harnais dans la routine de promenade de vos chiens



Promener votre chien est une expérience agréable pour vous deux : cela favorise la santé, renforce votre lien et permet à votre chien de découvrir de nouvelles odeurs et de nouvelles vues. Cependant, choisir le bon harnais et l'incorporer dans votre routine peut parfois être un défi. Voici quelques conseils pour vous aider à intégrer cet accessoire essentiel dans vos promenades quotidiennes avec votre compagnon à quatre pattes.

Choisir le bon harnais

Le ...

Source : https://laboutiquedeperlaetsimba.com/blogs/news/as...


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