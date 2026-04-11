Politique - 11/04/2026

World Press Photo 2026 : ces cinq photos de la guerre au Soudan racontées par le photographe récompensé

Le photojournaliste franco-syrien, Abdulmonam Eassa, a reçu, jeudi 9 avril, le célèbre prix du World Press Photo dans la catégorie « Stories » pour ses photos prises au Soudan. Source :...

A Dakar, la nouvelle vague du surf : « C’est devenu un chemin de réussite et une culture »

A Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh s’autoproclame réélu pour un sixième mandat

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 11/04/2026

L'électro africaine de la nébuleuse "Nyege Nyege" investit le musée du quai Branly

Né il y a 10 ans, le collectif ougandais exporte sa musique dans le monde entier. Deux groupes emblématiques du mouvement sont en concert à Paris. Source :...

TEMOIGNAGES. "Ici, il n'y a aucune augmentation des prix" : en Algérie, le litre de diesel reste à 20 centimes d'euro malgré la guerre au Moyen-Orient

Après la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris, le ministre des Affaires étrangères assure que la France "continuera à [se] mobiliser pour le journaliste Christophe Gleizes", détenu en Algérie

La Sureté d'abord: Sélectionner les Meilleurs Colliers pour Chiens Agressifs ou Anxieux



Dans le monde des animaux de compagnie, la sécurité doit être la priorité pour chaque propriétaire, surtout lorsque vous avez un chien qui peut être agressif ou anxieux. Choisir le bon équipement, en particulier les colliers, peut faire toute la différence dans la gestion du comportement de votre compagnon à quatre pattes.

Pourquoi Choisir un Collier Spécialisé?

Les chiens qui montrent des signes d'anxiété ou d'agression nécessitent des acce...

Source : https://laboutiquedeperlaetsimba.com/blogs/news/la...


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