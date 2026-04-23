Ce nombre pourrait atteindre les 300 000 sur tout le territoire prévient l'Organisation internationale des migrations.
Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/somalie/de...
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Politique - 23/04/2026
FORUM BFMTV - Prix des carburants: “La marge de Total depuis le début de la crise a été multipliée par quatre”, dénonce François Kalfon, député européen PS
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Des dizaines de milliers de Somaliens chassés de chez eux par la sécheresse, alerte l'ONU
Ce nombre pourrait atteindre les 300 000 sur tout le territoire prévient l'Organisation internationale des migrations.
Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/somalie/de...
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