Politique - 03/06/2026

Modification de la Charte de l'environnement: Édouard Philippe fixe ses priorités pour l'agriculture avant la présidentielle

Édouard Philippe a dévoilé un pan de son projet pour l'agriculture lors d'un déplacement dans l'Ain ce mercredi 3 juin. Il veut notamment revenir sur la charte de l'environnement de Jacques Chirac....

En Somalie, l’ancien premier ministre Hassan Ali Khaire affirme avoir été visé par une attaque des forces gouvernementales

"Israël doit mettre fin à cette guerre": Sébastien Lecornu assure que la stratégie de la "guerre permanente" de Benjamin Netanyahu doit être "combattue"

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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International - 04/06/2026

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"Privés d'eau et incapables de réparer le véhicule (...), les voyageurs se sont retrouvés piégés au cœur d'un environnement hostile où les températures extrêmes et l'absence de points...

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Disparition de Lyhanna: Gérald Darmanin, ministre de la Justice, s'exprime sur l'affaire



Lyhanna, 11 ans, a disparu depuis près d'une semaine à Fleurance dans le Gers. Les recherches se sont poursuivies, ce jeudi 4 juin. Un corps a été retrouvé près du lieu de disparition, a appris BFMTV. Des analyses complémentaires doivent être menées. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin estime que le traitement des procédures judiciaires visant Jérôme Barella, le principal suspect dans la disparition de Lyhanna, est "tout à fait inacceptable" et se dit "terrifié par le dysfonctionnement" au...

Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-disparition-...

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