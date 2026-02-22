Politique - 22/02/2026

Mort de Quentin Deranque: "Le problème, ce sont les extrêmes, ce sont des voyous", explique Patrick Vignal, ancien député (Renaissance)

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a fait au moins trois signalements auprès de la justice pour des propos tenus pendant la marche en hommage à Quentin Deranque, selon une source proche du dossier...

Municipales à Paris: Emmanuel Grégoire exclut une alliance avec Pierre-Yves Bournazel

Saluts nazis et insultes racistes durant l'hommage à Quentin Deranque: "Il y a une brutalisation générale de la politique", constate François Kalfon, député européen (PS)

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 21/02/2026

Égypte : le calvaire vécu par les femmes endettées

En Égypte, avoir des dettes peut mener en prison. Le pays est l'un des premiers au monde à remettre la peine de prison pour dette pourtant abolie au 19ème siècle. Ce sont les femmes qui en sont les...

Emmanuel Macron recevra le nouveau dirigeant de Madagascar à l'Elysée mardi

L'aide alimentaire pourrait s'arrêter en avril en Somalie faute de financements, alerte le Programme alimentaire mondial

Faut-il aérer sa chambre tous les jours ?



Nous passons près d’un tiers de notre vie dans la chambre… pourtant c’est peut-être l’un des endroits les plus pollués que nous fréquentons. Faut-il vraiment aérer tous les jours ?



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...

Santé / Bien-Être


