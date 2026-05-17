C'est le deuxième niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS, derrière celui d'"urgence due à une pandémie".
Source : https://www.franceinfo.fr/sante/maladie/ebola/l-om...
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Politique - 17/05/2026
Présidentielle: 500 élus locaux appellent Gabriel Attal à se présenter en 2027
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L'OMS déclare une urgence internationale pour l'épidémie d'Ebola qui frappe la République démocratique du Congo
C'est le deuxième niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS, derrière celui d'"urgence due à une pandémie".
Source : https://www.franceinfo.fr/sante/maladie/ebola/l-om...
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