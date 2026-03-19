Politique - 19/03/2026

Municipales à Paris: "Je ne veux pas d'une maire des riches", dénonce Sophia Chikirou (LFI)

À quatre jours du second tour des élections municipales, dimanche 22 mars, les candidats encore en lice à Paris, Sophia Chikirou (LFI), Rachida Dati (Union de la droite et du centre) et Emmanuel...

Municipales 2026 à Paris: Sophia Chikirou affirme "être la seule écologiste" face à Emmanuel Grégoire et Rachida Dati

"Pendant ce débat, vous avez vu deux manières de faire de la politique. D'un côté le choix de l'outrance, de l'autre celui de l'humilité, de la droiture et la vision que nous portons pour Paris", résume Emmanuel Grégoire

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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International - 18/03/2026

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Coup de tonnerre dans le football mondial. Deux mois après la finale de la Coupe d'Afrique des nations, le Sénégal est déchu de son titre au profit du Maroc. Une décision surprise de la Confédération...

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Le Maroc finalement déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique



Retournement de situation invraisemblable : presque deux mois après la finale  rocambolesque de la CAN 2026, remportée par le Sénégal en prolongation face au Maroc (1-0), ce sont finalement les Marocains qui sont sacrés, sur décision du jury d'appel de la Confédération Africaine de Football (CAF). Le Sénégal est déchu de son titre et le Maroc sacré sur tapis vert avec un score de 3-0. En cause : le "comportement de l'équipe du Sénégal", dont certains joueurs ont quitté temporairement la pelouse ...

Source : https://www.franceinfo.fr/sports/foot/can/le-maroc...

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