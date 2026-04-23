Politique - 23/04/2026

FORUM BFMTV - Prix des carburants: “La marge de Total depuis le début de la crise a été multipliée par quatre”, dénonce François Kalfon, député européen PS

BFMTV propose un nouveau numéro du FORUM BFMTV : "Iran : les Français face à la guerre" présenté par Maxime Switek. La chaîne consacre une soirée spéciale pour permettre à des citoyens, des...

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Alain Duhamel et Chloé Ridel, eurodéputée PS, débattent du programme présidentiel du PS

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

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International - 24/04/2026

Des dizaines de milliers de Somaliens chassés de chez eux par la sécheresse, alerte l'ONU

Ce nombre pourrait atteindre les 300 000 sur tout le territoire prévient l'Organisation internationale des migrations. Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/somalie/de...

L'écrivain Kamel Daoud dénonce "un procès politique" après sa condamnation en Algérie

La ministre de la Culture rappelle son "attachement indéfectible à la liberté de création" après la condamnation de l'écrivain Kamel Daoud en Algérie

Maximise la durée de vie de vos batteries et chargeurs pour vos aventures en plein air



L'aventure en plein air est un moyen magnifique de fusionner avec la nature. Que vous soyez amateur de camping, de randonnée ou d'autres activités en pleine nature, il est essentiel de disposer d'équipements fiables tels que vos batteries et chargeurs. Voici quelques conseils pour maximiser la durée de vie de vos équipements et ainsi profiter pleinement de vos escapades.

1. Comprendre votre équipement

Avant de partir en voyage, il est crucial de co...

Source : https://laboutiquefrancenergies.fr/blogs/news/maxi...


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