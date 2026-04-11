Politique - 11/04/2026

World Press Photo 2026 : ces cinq photos de la guerre au Soudan racontées par le photographe récompensé

Le photojournaliste franco-syrien, Abdulmonam Eassa, a reçu, jeudi 9 avril, le célèbre prix du World Press Photo dans la catégorie « Stories » pour ses photos prises au Soudan. Source :...

A Dakar, la nouvelle vague du surf : « C’est devenu un chemin de réussite et une culture »

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Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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International - 11/04/2026

L'électro africaine de la nébuleuse "Nyege Nyege" investit le musée du quai Branly

Né il y a 10 ans, le collectif ougandais exporte sa musique dans le monde entier. Deux groupes emblématiques du mouvement sont en concert à Paris. Source :...

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Bricoleurs: Sécurisez vos Feux de Camp avec les Outils de Plomberie



Le camping et la randonnée sont des activités qui permettent de s'évader de la routine quotidienne et de se reconnecter à la nature. Cependant, il est essentiel d'anticiper et de garantir la prévention et la sécurité lors de ces escapades, notamment autour des feux de camp.

La Sécurité avant Tout

Les feux de camp, symboles de convivialité au cœur de la forêt, nécessitent une attention particulière. Il est impératif de les installer loin des arbres, des rac...

Source : https://laboutiquefrancenergies.fr/blogs/news/bric...


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