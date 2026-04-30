Politique - 30/04/2026

Hausse des prix des carburants: selon Éric Coquerel, député LFI, la solution est de “bloquer les prix et bloquer les marges au niveau des raffineurs

Éric Coquerel, député La France insoumise et président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, était invité sur le plateau de BFMTV, ce jeudi 30 avril. Il s'est notamment exprimé...

“Tant que vous ne bloquez pas les prix des carburants, c’est autant d’argent que les Français ne vont pas dépenser ailleurs”, estime Éric Coquerel, député LFI

"Pas d'inquiétude particulière" pour le 1er-Mai, déclare le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 01/05/2026

Dans le désert de Djibouti, la route de tous les dangers pour de nombreux migrants

En 2025, plus de 900 migrants sont décédés. Malgré ce lourd bilan et une route particulièrement dangereuse dans le désert de Djibouti, de nombreuses personnes continuent de fuir leur pays. Source :...

Au Mali, les jihadistes du JNIM appellent à un large "front commun" contre la junte, la situation sécuritaire toujours critique

A Mayotte, les méthodes de la police aux frontières pour intercepter les embarcations de migrants venus des Comores interrogent

Olivier Faure explique la proposition de loi du Parti Socialiste de taxer les superprofits




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