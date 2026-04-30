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Politique - 30/04/2026
Hausse des prix des carburants: selon Éric Coquerel, député LFI, la solution est de “bloquer les prix et bloquer les marges au niveau des raffineurs
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Olivier Faure explique la proposition de loi du Parti Socialiste de taxer les superprofits
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