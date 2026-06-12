Après une introduction en Bourse record, SpaceX, la société de Musk, s'apprête à affronter un nouveau défi lors de ses débuts sur le marché

SpaceX SPCX.O devrait faire son entrée au Nasdaq vendredi après que les investisseurs ont injecté 75 milliards de dollars dans la plus grande introduction en Bourse de l'histoire , pariant que les ambitions ambitieuses d'Elon Musk dans les domaines de l'espace, des communications et de l'IA peuvent justifier une valorisation de 1 770 milliards de dollars.Cette introduction en Bourse historique a consolidé le statut de Musk en tant que premier "trillionnaire" de l'histoire et propulsé SpaceX au rang des entreprises les plus valorisées au monde — même si la société a enregistré une perte de près de 5 milliards de dollars l'année dernière et n'a généré qu'une fraction des revenus des géants technologiques de valeur similaire.