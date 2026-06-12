Après une introduction en Bourse record, SpaceX, la société de Musk, s'apprête à affronter un nouveau défi lors de ses débuts sur le marché

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SpaceX SPCX.O devrait faire son entrée au Nasdaq vendredi après que les investisseurs ont injecté 75 milliards de dollars dans la plus grande introduction en Bourse de l'histoire , pariant que les ambitions ambitieuses d'Elon Musk dans les domaines de l'espace, des communications et de l'IA peuvent justifier une valorisation de 1 770 milliards de dollars.

Cette introduction en Bourse historique a consolidé le statut de Musk en tant que premier "trillionnaire" de l'histoire et propulsé SpaceX au rang des entreprises les plus valorisées au monde — même si la société a enregistré une perte de près de 5 milliards de dollars l'année dernière et n'a généré qu'une fraction des revenus des géants technologiques de valeur similaire.

https://www.boursorama.com/bourse/actualites/apres-une-introduction-en-bourse-record-spacex-la-societe-de-musk-s-apprete-a-affronter-un-nouveau-defi-lors-de-ses-debuts-sur-le-marche-9b842ef9ed31c29e23612c69e7fe90c8

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