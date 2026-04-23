Politique - 23/04/2026

FORUM BFMTV - Prix des carburants: “La marge de Total depuis le début de la crise a été multipliée par quatre”, dénonce François Kalfon, député européen PS

BFMTV propose un nouveau numéro du FORUM BFMTV : "Iran : les Français face à la guerre" présenté par Maxime Switek. La chaîne consacre une soirée spéciale pour permettre à des citoyens, des...

FORUM BFMTV - Prix des carburants: Alma Dufour (LFI) propose de "bloquer les marges du côté du raffinage"

Alain Duhamel et Chloé Ridel, eurodéputée PS, débattent du programme présidentiel du PS

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17
La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 24/04/2026

Des dizaines de milliers de Somaliens chassés de chez eux par la sécheresse, alerte l'ONU

Ce nombre pourrait atteindre les 300 000 sur tout le territoire prévient l'Organisation internationale des migrations. Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/somalie/de...

L'écrivain Kamel Daoud dénonce "un procès politique" après sa condamnation en Algérie

La ministre de la Culture rappelle son "attachement indéfectible à la liberté de création" après la condamnation de l'écrivain Kamel Daoud en Algérie

Tendances Mode de 2026: Fusion des Éléments Technologiques et Design



En 2026, la mode ne se résume plus uniquement aux vêtements et aux accessoires que nous portons, mais s'étend également à l'intégration harmonieuse de la technologie dans notre quotidien. Que ce soit dans notre maison, notre jardin ou notre cuisine, la synergie entre le design et l'innovation technologique redéfinit les tendances. Explorons comment ces éléments façonnent notre style de vie moderne.

Technologie et Mode: Une Alliance Créative

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Source : https://myglobalstore.net/blogs/news/tendances-mod...

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