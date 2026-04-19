Politique - 19/04/2026

47 ans, honnête, à l'écoute... Un sondage Elabe dresse le portrait-robot du président idéal pour les Français

Un sondage réalisé par l'institut Elabe pour La Tribune Dimanche révèle le profil du président de la République idéal des Français. Source : https://www.bfmtv.com/politique/elections/presiden...

Saint Augustin, seize siècles de théologie entre amour et péché

Voyage dans un pays qui n’existe pas : le Somaliland, un territoire stratégique qui attire les superpuissances

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 17/04/2026

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Un document de France Télévisions consacré à une guerre oubliée, qui a débuté il y a trois ans. Celle du Soudan, un conflit entre deux branches du pouvoir, une guerre civile intense et qui a pris en...

L'influenceur anticolonialiste Kemi Seba, déchu de sa nationalité française, a été arrêté en Afrique du Sud

"Chacun veut avoir le plus de cartes dans sa poche" : l'Iran peut-il réellement bloquer la mer Rouge comme il l'annonce ?

Smartphones et Vidéo: La Convergence Vers une Expérience Technologique Complète



À l'ère où la technologie nous enveloppe dans chaque aspect de notre vie quotidienne, la convergence entre les smartphones et la vidéo donne naissance à une expérience immersive et complète. Cette synergie ne se limite pas aux télécommunications, mais s'étend à notre mode de vie, incluant des secteurs tels que la décoration maison, le jardinage, et la cuisine.

La Technologie au Coeur de nos Maisons

Les smartphones et télévisions connectées o...

Source : https://myglobalstore.net/blogs/news/smartphones-e...


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