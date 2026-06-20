Politique - 20/06/2026

Canicule: "Je crois qu'il ne faudra pas avoir la main qui tremble: s'il faut fermer [des écoles], on doit fermer", déclare Stéphanie Rist, ministre de la Santé, dans une interview au Parisien

35 départements sont placés en vigilance rouge canicule ce dimanche et 45 en vigilance orange indique ce samedi Météo-France. Des arrêtés vont être pris pour interdire la consommation d'alcool sur la...

Canicule: "Paris ressemble à une fête, mais ce qu'on est en train de vivre n'est pas une fête", s'inquiète David Belliard, maire (Les Écologistes) du 11e arrondissement

Canicule: la consommation d'alcool interdite dans les départements en vigilance rouge lors de la Fête de la musique

Economie - 12/06/2026

Après une introduction en Bourse record, SpaceX, la société de Musk, s'apprête à affronter un nouveau défi lors de ses débuts sur le marché

SpaceX SPCX.O devrait faire son entrée au Nasdaq vendredi après que les investisseurs ont injecté 75 milliards de dollars dans la plus grande introduction en Bourse de l'histoire , pariant que les...

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

International - 20/06/2026

Les Capverdiens réunis par la Coupe du monde

C'est la première grosse sensation du Mondial 2026. Le Cap-Vert a tenu tête à l'Espagne lundi 15 juin, avec un match nul 0-0. À Prai (la capitale du Cap-Vert) comme à Atlanta, la communauté...

"C'est un coach qui donne de la confiance à des outsiders..." Embauché en catastrophe en pleine Coupe du monde, Hervé Renard peut-il enfin permettre à la Tunisie de sortir des poules ?

"On est dans une crise et ma réponse, en tant que mère, c'est de dire à cette jeunesse que leur futur est dans leurs mains", la confie lachanteuse Angélique Kidjo

35 départements sont placés en vigilance rouge pour ce dimanche 21 juin




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