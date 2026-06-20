Canicule: alcool interdit dans les départements en vigilance rouge lors de la Fête de la musique

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Politique - 20/06/2026
Canicule: "Je crois qu'il ne faudra pas avoir la main qui tremble: s'il faut fermer [des écoles], on doit fermer", déclare Stéphanie Rist, ministre de la Santé, dans une interview au Parisien
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