Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, était l'invité de BFMTV ce mardi 26 mai
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Politique - 26/05/2026
Présidentielle: Pascal Prache, procureur du PNF, souhaite que "le calendrier judiciaire impacte le moins possible le calendrier électoral"
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Assistants parlementaires LFI: "Il y a une clôture de l'instruction sans aucune mise en examen", affirme Manuel Bompard
Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, était l'invité de BFMTV ce mardi 26 mai
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Politique
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