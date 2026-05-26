Politique - 26/05/2026

Présidentielle: Pascal Prache, procureur du PNF, souhaite que "le calendrier judiciaire impacte le moins possible le calendrier électoral"

Pascal Prache, procureur du Parquet national financier (PNF), était l’invité du Face-à-Face de ce mardi 26 mai sur BFMTV et RMC. Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-presidentiel...

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Economie - 23/05/2023

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Manuel Bompard, député LFI, assure que le parti prépare "sérieusement" la présidentielle de 2027



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Source : https://www.bfmtv.com/politique/la-france-insoumis...

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