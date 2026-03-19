Le président sortant de 82 ans prolonge son pouvoir jusqu'en 2031, à l'issue d'un scrutin boycotté par l’opposition.
Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/congo/au-c...
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Politique - 19/03/2026
Municipales à Paris: "Je ne veux pas d'une maire des riches", dénonce Sophia Chikirou (LFI)
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Au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso réélu pour un cinquième mandat avec près de 95% des voix
Le président sortant de 82 ans prolonge son pouvoir jusqu'en 2031, à l'issue d'un scrutin boycotté par l’opposition.
Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/congo/au-c...
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