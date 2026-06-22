Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Économie, était l'invité de BFMTV ce lundi 22 juin
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Politique - 22/06/2026
Une charte sur la famille et les valeurs, au cœur de l’offensive ultraconservatrice en Afrique
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Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Économie, détaille "les trois priorités de la France" pour aider l'économie
Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Économie, était l'invité de BFMTV ce lundi 22 juin
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Politique
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