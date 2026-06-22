Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Économie, détaille "les trois priorités de la France" pour aider l'économie

Politique - 22/06/2026

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Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Économie, était l'invité de BFMTV ce lundi 22 juin



Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-bruno-le-mai...

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