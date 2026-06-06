Burkina Faso: l’usage du terme «camarade» va être généralisé dans les ministères et institutions

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Une volonté d’harmonisation qui s’inscrit dans la droite ligne de la Révolution progressiste populaire qu’entend insuffler le pouvoir en place au Burkina Faso.

C’est une note administrative qui circule depuis le 1er juin dans tous les ministères et institutions du Burkina Faso : le Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo exige que le terme « camarade » soit systématiquement utilisé dans les discours, prises de paroles et correspondances administratives.

L'usage n’est pas encore adopté dans les maquis de Koudougou ou dans les champs de cannes à sucre de Banfora, mais désormais, dans les administrations, que l’on soit ministre ou fonctionnaire, les Burkinabè devront se donner du « camarade » lorsqu’ils s’adresseront les uns aux autres.

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20260605-burkina-faso-l-usage-du-terme-camarade-va-%C3%AAtre-g%C3%A9n%C3%A9ralis%C3%A9-dans-les-minist%C3%A8res-et-institutions

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