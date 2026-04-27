Le ministre de la Défense malien a été tué dans une attaque, après une série de violences coordonnées sans précédent.
Source : https://www.franceinfo.fr/replay-jt/franceinfo/21h...
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Politique - 27/04/2026
Commission d'enquête sur l'audiovisuel public: le "rapport Alloncle" soumis ce lundi au vote crucial de députés
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Combats au Mali : le ministre de la Défense tué
Le ministre de la Défense malien a été tué dans une attaque, après une série de violences coordonnées sans précédent.
Source : https://www.franceinfo.fr/replay-jt/franceinfo/21h...
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