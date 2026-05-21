Le stage de préparation de l'équipe congolaise a finalement été "délocalisé" en Belgique.
Source : https://www.franceinfo.fr/coupe-du-monde/coupe-du-...
Source : https://www.franceinfo.fr/coupe-du-monde/coupe-du-...
|
Politique - 21/05/2026
Guerre au Moyen-Orient: Jean-Yves Le Drian estime que l'on a "quitté le surplace"
|
Coupe du monde 2026 : en pleine épidémie d'Ebola, la sélection congolaise annule son stage de préparation en République démocratique du Congo
Le stage de préparation de l'équipe congolaise a finalement été "délocalisé" en Belgique.
Source : https://www.franceinfo.fr/coupe-du-monde/coupe-du-...
Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
International
Dans la même rubrique :
Un premier cas d'Ebola confirmé dans une zone contrôlée par le M23 en République démocratique du Congo
Les Russes ont de plus en plus de mal à trouver une destination pour les vacances, faute de vols directs et de visas
TEMOIGNAGE. "On fait avec les moyens du bord" : face aux risques d'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, des soignants démunis et inquiets
REPORTAGE. "Faire arriver le matériel le plus vite possible" : comment des équipes de Médecins sans frontières se préparent face à l'épidémie d'Ebola en RDC
TÉMOIGNAGES. Épidémie d'Ebola en RDC : à Goma, les habitants ont le sentiment "d'être coupés du monde" et craignent de ne pas voir arriver l'aide humanitaire
"Le risque d'importation en Europe est nul", selon l'infectiologue Christophe Rappe, alors que l'épidémie d'Ebola s'étend en RDC
Le risque épidémique de la flambée d'Ebola "élevé" aux niveaux national et régional, mais "faible" au niveau mondial, selon l'OMS
Le Nigeria annonce la mort de 175 membres du groupe Etat islamique après des frappes aériennes menées avec les Etats-Unis
"On était à 3 000 appels" : associations et élus français se mobilisent contre la politique homophobe au Sénégal
Au Kenya, la grève contre la hausse du prix des carburants suspendue après deux jours de protestation et quatre morts
Le vice-président du RN réaffirme la nécessité d’un "dialogue de fermeté" avec l’Algérie, notamment sur le sort de Christophe Gleizes et les OQTF
"Nous avons été très rassurés par la façon dont Christophe Gleizes est traité", déclare Gérald Darmanin
Périscolaire à Paris, la polémique Canal+, Gérald Darmanin en Algérie... Les informés de franceinfo du lundi 18 mai 2026
Au Kenya, des violences lors des manifestations contre le prix des carburants font quatre morts et plus de 30 blessés
La France et l'Algérie actent une "reprise concrète" de leur "coopération judiciaire opérationnelle"
Gérald Darmanin en Algérie : "Il était temps, beaucoup de temps a été perdu", selon Ségolène Royal de l’association France-Algérie
Déplacement de Gérald Darmanin en Algérie pour relancer la coopération judiciaire : "La DZ Mafia, c'est un problème franco-français", selon un journaliste
Coopération judiciaire, narcotrafic, avenir de Christophe Gleizes... Les enjeux de la visite de Gérald Darmanin en Algérie, prévue lundi
"Victimes de traite d'êtres humains" : une opération d'Interpol de lutte contre la cybercriminalité identifie 4 000 victimes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
"Il est dans l’intérêt de la France comme dans l’intérêt de l’Algérie d’avoir de bonnes relations", explique Alice Rufo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des anciens combattants
L'épidémiologiste Éric d'Ortenzio assure que le risque de diffusion du virus Ebola à Mayotte est "très faible"