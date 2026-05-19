C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice, mardi, sur CNews, au lendemain de son voyage en Algérie.
Source : https://www.franceinfo.fr/culture/livres/emprisonn...
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Politique - 19/05/2026
Carburants: les professions concernées par les aides annoncées ce jeudi par le gouvernement
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"Nous avons été très rassurés par la façon dont Christophe Gleizes est traité", déclare Gérald Darmanin
C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice, mardi, sur CNews, au lendemain de son voyage en Algérie.
Source : https://www.franceinfo.fr/culture/livres/emprisonn...
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