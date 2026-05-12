Politique - 12/05/2026

A Nairobi, l’opération séduction d’Emmanuel Macron

« Le pré carré » de la France en Afrique, « c’est terminé », a martelé mardi 12 mai Emmanuel Macron lors du sommet Africa Forward. Le président a balayé l’idée d’une perte d’influence hexagonale sur...

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Présidentielle 2027: "Édouard Philippe a choisi le chemin du sérieux, il est prêt", déclare Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

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International - 12/05/2026

Emmanuel Macron regrette qu'au Mali, l'intervention de la France en 2013 a été "reconnue par de l'ingratitude"

Le chef de l'Etat a accordé une interview à TV5 Monde, France 24 et RFI, au dernier jour de son déplacement au Kenya pour un sommet franco-africain. Source :...

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Histoires de parfums emblématiques : leur impact sur les tendances actuelles



Dans l'univers de la parfumerie, certaines fragrances marquent tellement l'esprit qu'elles parviennent à influencer durablement les tendances. Les histoires de parfums ne sont pas simplement des histoires de flacons élégants et de jus envoûtants, elles racontent aussi l’évolution des goûts et des styles à travers le temps. Aujourd'hui, nous nous penchons sur ces parfums emblématiques qui continuent de marquer l'industrie et d'inspirer les innovations ...

Source : https://milleetunsillage.com/blogs/news/histoires-...


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