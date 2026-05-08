Politique - 08/05/2026

Au Niger, la junte au pouvoir suspend une dizaine de médias français, dont RFI, l’AFP et France 24, accusés de « mettre gravement en péril l’ordre public »

La décision entre en vigueur immédiatement ont annoncé les autorités dans un communiqué lu à la télévision nationale. Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/08/...

Le PS accuse Boris Vallaud de "brutaliser ses partenaires", après l'annonce de son départ de la direction du parti

Jean-Luc Mélenchon, récession en France, Sophie la girafe … La semaine d'Arnaud Montebourg

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 08/05/2026

Le Niger suspend une dizaine de médias français qui peuvent selon lui "mettre gravement en péril l'ordre public"

Plusieurs médias occidentaux ont déjà été suspendus depuis l'arrivée d'une junte au pouvoir au Niger en juillet 2023, par un coup d'Etat. Source : https://www.franceinfo.fr/monde/afrique/le-niger-s...

TÉMOIGNAGES. "Ils ont souffert en silence" : en Algérie, des descendants des victimes des massacres du 8 mai 1945 attendent "une reconnaissance" de la France

Trois questions sur les commémorations des massacres de Sétif, en Algérie, le 8 mai 1945

Parfums homme et lunettes de soleil : un duo mode captivant



Dans l'univers de la mode masculine, peu de combinaisons sont aussi intemporelles et captivantes que celle des parfums homme et des lunettes de soleil. Ce duo incontournable séduit par son pouvoir de compléter une tenue avec élégance et raffinement. Dans cet article, nous explorerons comment ces accessoires phares s'inscrivent dans les tendances actuelles, en évoquant des histoires de parfums et des marques emblématiques telles qu'Armani, Dior, et Hug...

Source : https://milleetunsillage.com/blogs/news/parfums-ho...


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