Jean-Philippe Tanguy (RN) s'exprime sur l'adolescent tué dans une fusillade à Nantes
Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-jean-philipp...
Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-jean-philipp...
|
Politique - 15/05/2026
Jean-Philippe Tanguy (RN) s'exprime sur l'adolescent tué dans une fusillade à Nantes
|
Jean-Philippe Tanguy (RN) s'exprime sur l'adolescent tué dans une fusillade à Nantes
Jean-Philippe Tanguy (RN) s'exprime sur l'adolescent tué dans une fusillade à Nantes
Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-jean-philipp...
Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Politique
Dans la même rubrique :
Jordan Bardella dans Paris Match: “Mettre en scène sa vie privée, ça fait partie d’une stratégie politique”, explique Catherine Ivanichtchenko, co-auteure de “Rien n’est jamais écrit” avec Xavier Bertrand
Ce que préconise l’arrêt qui a infirmé le non-lieu d’Agathe Habyarimana, accusée de complicité de génocide des Tutsi au Rwanda
"Une identité bretonne frelatée et instrumentalisée": dans les Côtes-d'Armor, la bière d'Erik Tegnér fait grincer des dents
« Les harkis resteront-ils les victimes collatérales des relations toujours tendues entre la France et l’Algérie ? »
Coincé entre Édouard Philippe et Bruno Retailleau, Gabriel Attal au défi de réunir la droite et le centre pour 2027
Mbappé/Bardella: "Le sport doit être un vecteur de valeurs qui rassemblent", estime Thomas Ménagé, député RN
Mbappé/Bardella: "Je suis très fier d'avoir ce capitaine de l'équipe de France", assure François Piquemal, député LFI
L'Assemblée nationale adopte un texte obligeant la justice à informer les victimes de violences sexuelles de la libération de leur agresseur
Vingt-cinq ans après la loi Taubira, la mémoire de l’esclavage continue d’embarrasser l’extrême droite
L’affaiblissement de la junte malienne, une mauvaise nouvelle pour les ambitions régionales du Maroc
Les proches du journaliste franco-tunisien Mourad Zeghidi, emprisonné en Tunisie, dénoncent un « acharnement judiciaire insupportable »
Procès libyen : en appel, le parquet général requiert de nouveau sept ans de prison contre Nicolas Sarkozy
Jean-Noël Barrot, ministre des affaires étrangères : « En Afrique, comme ailleurs dans le monde, la Russie a été très largement mise en échec »
Présidentielle 2027: "Édouard Philippe a choisi le chemin du sérieux, il est prêt", déclare Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre
Hantavirus: "Le gouvernement doit continuer à contrôler les choses", déclare Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre
Hantavirus: Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé, estime que certaines déclarations du gouvernement sont dites "trop tôt"
Hantavirus: la ministre de la Santé tiendra une conférence de presse ce mardi après-midi avec des spécialistes
Aide à mourir: très divisé, le Sénat rejette un article-clé de la réforme de la fin de vie et la vide à nouveau de sa substance