Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, était l'invité de BFMTV ce mardi 12 mai
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Politique - 12/05/2026
A Nairobi, l’opération séduction d’Emmanuel Macron
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Présidentielle 2027: "Édouard Philippe a choisi le chemin du sérieux, il est prêt", déclare Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre
Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, était l'invité de BFMTV ce mardi 12 mai
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Politique
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