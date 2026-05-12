Présidentielle 2027: "Édouard Philippe a choisi le chemin du sérieux, il est prêt", déclare Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre

Politique - 12/05/2026

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Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, était l'invité de BFMTV ce mardi 12 mai



Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-presidentiel...

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