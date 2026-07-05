Sébastien Chenu, député et vice-président du RN, était invité sur le plateau de BFMTV ce dimanche 5 juillet.
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Politique - 05/07/2026
Présidentielle 2027: Manuel Bompard appelle les Écologistes et les Communistes à rallier la candidature de Jean-Luc Mélenchon
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"La situation que vivent les Français c'est de la faute d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron", estime Sébastien Chenu, député et vice-président du RN
Sébastien Chenu, député et vice-président du RN, était invité sur le plateau de BFMTV ce dimanche 5 juillet.
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