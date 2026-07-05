Politique - 05/07/2026

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International - 05/07/2026

Égypte : des tombes scellées depuis 2000 ans et les vestiges d'une cité byzantine découverts dans le désert à l'ouest de la ville d'Alexandrie

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Procès en appel du RN: "Marine Le Pen c'est une guerrière", affirme Sébastien Chenu, député et vice-président du RN



Sébastien Chenu, député et vice-président du RN, était invité sur le plateau de BFMTV ce dimanche 5 juillet.



Source : https://www.bfmtv.com/politique/front-national/vid...

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