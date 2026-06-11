Les 10 meilleurs films sur Netflix à voir absolument en 2026

IntroductionVous cherchez un bon film à regarder ce soir ? Avec un catalogue en constante évolution, il n'est pas toujours facile de trouver les meilleures productions disponibles sur la plateforme. Pour vous faire gagner du temps, nous avons sélectionné les 10 meilleurs films sur Netflix à découvrir en 2026. Entre action, thriller, science-fiction, drame et comédie, il y en a pour tous les goûts.Netflix continue de séduire des millions d'abonnés grâce à son vaste catalogue de films originaux et de productions internationales. La plateforme investit chaque année dans des contenus exclusifs qui remportent souvent un grand succès auprès du public et des critiques.Les avantages de Netflix :* Un catalogue régulièrement mis à jour.* Des productions originales de qualité.* Une grande diversité de genres.* Une expérience de visionnage personnalisée.## Les 10 meilleurs films sur Netflix### 1. The KillerRéalisé par David Fincher, ce thriller suit un tueur à gages méthodique confronté à une mission qui tourne mal. Une œuvre captivante portée par une mise en scène remarquable.Ce film mêle suspense et drame dans un contexte de crise mondiale. L'intrigue maintient le spectateur en haleine jusqu'à la dernière minute.### 3. Glass Onion : Une histoire à couteaux tirésCette enquête pleine de rebondissements offre un savant mélange de mystère, d'humour et de suspense.### 4. Extraction 2Chris Hemsworth revient dans un film d'action spectaculaire avec des scènes impressionnantes et une réalisation dynamique.Inspiré d'une histoire vraie, ce drame poignant raconte la survie d'un groupe de passagers après un crash aérien dans les Andes.### 6. Rebel RidgeUn thriller intense qui aborde des thèmes sociaux tout en proposant une intrigue efficace et rythmée.### 7. OkjaCette œuvre originale mélange aventure, émotion et critique sociale dans un récit touchant et visuellement réussi.### 8. The IrishmanCe film de Martin Scorsese réunit un casting exceptionnel et retrace plusieurs décennies de l'histoire du crime organisé.### 9. Bird BoxUn thriller post-apocalyptique qui a marqué les abonnés Netflix grâce à son concept original et son atmosphère oppressante.Cette adaptation du célèbre roman offre une vision réaliste et bouleversante de la Première Guerre mondiale.## Comment choisir un bon film sur Netflix ?Face à l'immensité du catalogue, voici quelques conseils :### Définissez votre genre préféréAction, science-fiction, drame, horreur ou comédie : commencez par identifier vos envies du moment.### Consultez les avis des spectateursLes notes et critiques permettent souvent d'éviter les déceptions.### Explorez les nouveautésNetflix ajoute régulièrement de nouveaux films qui peuvent rapidement devenir des incontournables.Certaines des meilleures surprises proviennent de films coréens, espagnols ou scandinaves.## Quels sont les genres les plus populaires sur Netflix ?Les utilisateurs plébiscitent particulièrement :* Les thrillers psychologiques.* Les films d'action.* Les drames inspirés de faits réels.* La science-fiction.* Les comédies romantiques.Cette diversité explique en grande partie le succès mondial de la plateforme.