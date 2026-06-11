Politique - 11/06/2026

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Jean-Philippe Tanguy (RN) déplore le "manque de moyens" pour la justice



Bruno Retailleau, Marine Tondelier, Sarah Knafo, Olivier Faure, Mathilde Panot, Gabriel Attal et Jean-Philippe Tanguy sont les invités de notre émission "Autorité, justice: quelles réponses au fiasco?". Près d'une semaine après que le corps de la jeune Lyhanna a été retrouvé sur fond de défaillances judiciaires, ces personnalités politiques apportent leurs réponses à cette affaire sur BFMTV à partir de 21 heures.

https://www.bfmtv.com/politique/video-jean-philipp...

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